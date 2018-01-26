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Архив - Донецкая область

Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам

26.01.2018 16:30
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Мобилизация. Террористы вручают насильно повестки шахтерам

В "ДНР" для проведения массовых учений боевики вручают повестки шахтерам.

Об этом сообщает  “Остров” со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что почти всей смене (шахтеров одной из шахт "Макеевугля") были под роспись вручены повестки из военкомата, предписывающие 24 января в срочном порядке явиться на медосмотр. 

Также мужчинам необходимо взять вещи, еду и прибыть в военкомат. 

“Повестка имела корешок, после подписи который отправился обратно в военкомат. Уточнений что, куда и зачем, на какой срок забирают - изначально не сообщалось вообще. Также в повестке указан перечень документов и вещей, который необходимо взять с собой: паспорт, права (если есть), медицинскую карту, туалетные принадлежности, несколько комплектов вещей, нижнее белье, нитки с иголками, сухой паек на первое время", - пишет в соцсети один из получивших.

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, мобилизация, ДНР
 
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