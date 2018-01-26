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Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих
26.01.2018 11:00
За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает Интерфакс.
"Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.
На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье они вели огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстреляли защитников Водяного.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО, ВСУ
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