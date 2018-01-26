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Архив - Донецкая область

Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО

26.01.2018 14:50
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Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО

Оператор мобильной связи Vodafone сможет восстановить мобильную связь в «ДНР» только при наличии гарантий безопасности, которых сейчас добивается украинская сторона.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил: «Я думаю, что у нас будет достаточно рычагов давления на террористов, боевиков для того, чтобы заставить их гарантировать безопасность работникам ремонтных служб и я все-таки думаю, что связь будет восстановлена в полном объеме. Сейчас она восстановлена уже частично: есть связь в Луганской области, частично в Донецкой области, но это далеко не тот объем услуг, который изначально предоставлял Vodafone».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ОРДО, Тука
 
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