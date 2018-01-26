Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»

26.01.2018 12:15

Боевики умышленно блокируют восстановление связи Vodafone на оккупированной территории Донецкой области, поскольку им выгодно продвигать своего оператора "Феникс", передает Час Пик.

Об этом сообщает в Фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В «ДНР» растет недовольство ситуацией, связанной с прекращением работы мобильного оператора «Водафон». В то же время, по данным группы ИС, данная ситуация связана с позицией «министра доходов и сборов ДНР» А.Тимофеева ( "Ташкент"), который лично заинтересован в отключении указанной мобильной сети, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов «Феникс», - говорится в сообщении.