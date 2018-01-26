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Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»
26.01.2018 12:15
Боевики умышленно блокируют восстановление связи Vodafone на оккупированной территории Донецкой области, поскольку им выгодно продвигать своего оператора "Феникс", передает Час Пик.
Об этом сообщает в Фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"В «ДНР» растет недовольство ситуацией, связанной с прекращением работы мобильного оператора «Водафон». В то же время, по данным группы ИС, данная ситуация связана с позицией «министра доходов и сборов ДНР» А.Тимофеева ( "Ташкент"), который лично заинтересован в отключении указанной мобильной сети, поскольку получает часть прибыли от оператора оккупантов «Феникс», - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, причины, отключение, Дмитрий Тымчук, ДНР, Vodafone-Украина
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