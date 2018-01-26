Тымчук сообщил о новом серьезном конфликте между «ДНР» и «ЛНР»

26.01.2018 14:35

Уже в который раз обострились взаимоотношения между самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР», и теперь причиной разногласий стал уголь, а точнее, его поставки на Зуевскую ТЭС. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук. Он считает, что, если этот вопрос не будет решен, упомянутая электростанция просто прекратит работу, что, в свою очередь, вызовет энергетический кризис на неподконтрольных Киеву территориях.



В том числе, Тымчук сообщает, что на складских помещениях ОАО «Зуевская ТЭС» по состоянию на сегодняшний день находится всего около 4 тысяч тонн угля (при том, что до завершения отопительного сезона 30 тысяч тонн), который считают пригодным к полноценному использованию.



«Такая ситуация возникла из-за наличия у «ЛНР» очень большой задолженности перед «ДНР» за использованную электроэнергию, в связи с чем закупка нужного количества угля не представляется возможной. По этой причине, на электростанции начали смешивать штатный уголь с другими марками, не предназначенными для использования на ТЭС. Подобные действия чреваты ускорением износа оборудования станции и последующего возникновения проблем с ее эксплуатацией (в связи с аварийным отключением)», – объяснил эксперт.