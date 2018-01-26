Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом

26.01.2018 16:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

На Донетчине при пересечении КПВВ выявлен водитель, использовавший бензобак для хранения банковских карт, передает MRPL.CITY.

По информации представителей Госпогранслужбы Украины, вчера на пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники обнаружили в топливном баке «Daewoo» 65 банковских карт и мобильный телефон. Водитель авто - гражданин Украины следовал с неподконтрольной территории. Найденное в баке «Daewoo» передано работникам фискальной службы для принятия правового решения.

По информации пограничников, 25 января КПВВ «Марьинка» пересекли 8780 человек и 1440 транспортных средств.

У Мариуполя проток граждан составил: на КПВВ «Новотроицкое» – 6640 человек и 1135 транспортных средств, а на КПВВ «Гнутово» – 3970 человек и 800 транспортных средств.



Теги: Донбасс, Марьинка, водитель, сейф, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх