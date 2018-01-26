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В Донецкой области попался водитель с бензобаком-сейфом
На Донетчине при пересечении КПВВ выявлен водитель, использовавший бензобак для хранения банковских карт, передает MRPL.CITY.
По информации представителей Госпогранслужбы Украины, вчера на пункте въезда-выезда «Марьинка» пограничники обнаружили в топливном баке «Daewoo» 65 банковских карт и мобильный телефон. Водитель авто - гражданин Украины следовал с неподконтрольной территории. Найденное в баке «Daewoo» передано работникам фискальной службы для принятия правового решения.
По информации пограничников, 25 января КПВВ «Марьинка» пересекли 8780 человек и 1440 транспортных средств.
У Мариуполя проток граждан составил: на КПВВ «Новотроицкое» – 6640 человек и 1135 транспортных средств, а на КПВВ «Гнутово» – 3970 человек и 800 транспортных средств.
Теги: Донбасс, Марьинка, водитель, сейф, КПВВ
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