- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих11:00
- В "ДНР" "изобрели" лекарство от простуды10:20
- При несовпадении с паспортом владельца в «ДНР» будут блокировать номера «Феникса» 22:28
- Школы Краматорска закрыли на карантин21:37
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Репрессии против украинцев со стороны РФ и боевиков ЛНР-ДНР: названы несколько важных моментов. ВИДЕО19:15
В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов
Новое оборудование для изготовления ID-карт презентовали в Центре предоставления административных услуг в Покровске, сообщает ОстроВ.
В ходе презентации было продемонстрировано прохождение процедуры получения паспорта: прием необходимых документов, снятие отпечатков пальцев и перенос их в цифровой вид, фотографирование и оцифровывание подписи. Оборудование приобретено за счет средств субвенции из государственного бюджета.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что закуплено оборудование для изготовления украинских паспортов на территориях, приближенных к линии соприкосновения на Донбассе.
"Важно, что приобретено несколько комплектов оборудования для изготовления и печати украинских паспортов на территории, приближенных к линии соприкосновения. Для того, чтобы люди, которые живут на неконтролируемых территориях, или дети, которые достигли 16-летнего возраста, имели возможность получить украинский легальный документ, не продвигаясь в глубь территории, не ожидая несколько месяцев в очереди", - отметил Тука.
Теги: Донбасс, оборудование, презентация, Покровск (Красноармейск), биометрический паспорт
- В Покровську знайшли арсенал боєприпасів
- Мэра Покровска могут оштрафовать за отказ предоставить активистам информацию о доходах
- Покровск (Красноармейск): потрясли рекорд, форум, турнир и покушение (ФОТО)
- Донецк надеется принять Чемпионат мира по легкой атлетике
- Боеприпасы, холодное оружие и наркотики нашли в Покровской оперзоне
- «Нам угрожают, на нас давят», - представители сел Донетчины приехали в Киев, чтобы рассказать о незаконных действиях властей Покровска
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Штаб АТО: Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военнослужащих11:00
- В "ДНР" "изобрели" лекарство от простуды10:20
- При несовпадении с паспортом владельца в «ДНР» будут блокировать номера «Феникса» 22:28
- Школы Краматорска закрыли на карантин21:37
- Новотроицкое обстреляно из тяжелых минометов20:53
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого19:50
- Россия стягивает “Искандеры” к границе Украины: под Волгоградом “засекли” колонну смертоносной техники19:34
- Порошенко рассказал, о чем намерен поговорить с Трампом13:24
- В Покровске наладили изготовление биометрических паспортов13:15
- Порошенко в Давосе встретился с премьером Хорватии: о чем говорили13:05
- «Путин не может рисковать»: в России рассказали о дальнейшей судьбе Донбасса12:49
- Конгрессмен США заявила о беспомощности системы ПРО перед ядерным ударом РФ или КНР12:35
- Тымчук назвал виновного в отключении Vodafone в «ДНР»12:15
- В Стокгольме запустили две беспилотных "маршрутки" (ВИДЕО)12:00
- Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов11:48
- Погода на выходных: синоптики анонсировали неожиданный прогноз 11:32
- Пожар в Таиланде: из горящего аэропорта эвакуировали более тысячи человек11:17
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Что ждет Украину в 2018 году22:03
- Цены на еду в Украине испортили морозы: что будет дальше21:12
- Бескровный переворот: Путину предрекли катастрофическую ситуацию20:35
- Как переселенцам в Мариуполе получить временное жилье20:17
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Vodafone в "ЛНР" и "ДНР": в ОБСЕ рассказали, когда телефонная связь появится на оккупированном востоке