Битва за Vodafone и против: что происходит в ОРДО

27.01.2018 07:06

С 11 января на неподкотрольной части Донетчины (ОРДО или же т.н. "ДНР") отсутствует мобильная связь Vodafone (МТС). Раздается множество заявлений, призывов и обвинений. Но подвижек нет. Зато есть явная заинтересованность главарей "ДНР" в дальнейшем отсутствии на "их" территории украинских мобильных операторов.



Вот, что пишет по этому поводу журналист-переселенец (вынужденно покинул оккупированную Горловку), политолог Никита Синицын на 112.ua:



"Двухнедельное отсутствие мобильной связи с Украиной в самопровозглашенной "ДНР", похоже, наконец нашло свое объяснение, и оно оказалось достаточно простым - деньги. Правда, объяснение ничуть не приблизило решение проблемы, скорее усугубило ее.



Почти месяц мобильная связь и ее оператор Vodafone остаются поставщиками новостей по временно неподконтрольной территории Донбасса. Сперва в компании решили перевести всех абонентов этой части региона на единый тариф "Смартфон Стандартный", который предполагал ежедневную абонентскую плату в размере 3 грн, что вызвало возмущение жителей самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", тем более что причиной этого решения была названа в том числе и невозможность компании обслуживать свои линии.



Это заявление подтвердилось 11 января, когда связь от Vodafone просто "умерла" в самопровозглашенных республиках.



Причиной тому назвали повреждение оптоволоконного кабеля в районе села Еленовка, в так называемой серой зоне. Поскольку ремонтные работы в подобных местах зачастую чреваты риском попасть под обстрел, в компании начали переговоры со сторонами о допуске рабочих для ремонта кабеля и гарантиях безопасности для них.



Тем временем жители "народных" республик остались без мобильной связи с Украиной, ведь "операторы связи" самопровозглашенных республик - "Феникс" ("ДНР") и "Лугаком" ("ЛНР") не могли обеспечить связь с Украиной.



Впрочем, путем различных ухищрений, потраченных нервов и времени стало понятно, что позвонить в Украину с операторов связи "народных" республик все-таки можно, правда, едва ли не с десятого набора необходимого номера. Учитывая это, люди массово ринулись скупать стартовые пакеты "республиканских операторов связи".



Так, в "минсвязи" самопровозглашенной "ДНР" заявили о продаже всего за несколько дней 50 тыс. стартовых пакетов "Феникса" при количестве абонентов оператора на начало 2018 года в 625 тыс.



Однако далеко не все ринулись покупать "Феникс": одни решили подождать решения проблемы со связью, другим повезло этой связи не лишиться.



Через несколько дней стало выясняться, что кое-где дозвониться с номеров Vodafone в Украину можно, несмотря на отсутствие связи: везло в основном жителям окраин городов самопровозглашенной "ДНР", которые были ближе других к Украине и находились на возвышенностях. В эти места как в переговорные начали съезжаться люди из других районов городов, которым повезло меньше.



Как пояснили в компании Vodafone, это связано с мощностью базовых станций на территории Украины, которые "добивали" до окраин "ДНР".



Достаточно же продвинутые пользователи предпочитали пользоваться другими способами связи - "Вконтакте", интернетом, Skype, а также сервисами WhatsApp и Viber. С последними даже возникла забавная ситуация – предприниматели, открывшие доступ к Wi-Fi, стали замечать, что зачастую около их заведений начали собираться люди, которые кому-то звонили по WhatsApp и Viber.



Пока люди ухищрялись в попытках позвонить родным и близким, эксперты пытались понять причину происходящего: связь Vodafone в самопровозглашенных республиках пропадала и раньше, однако это никогда не длилось так долго.



В самопровозглашенной "ДНР" как всегда обвинили некую украинскую диверсионно-разведывательную группу.



В Украине в свою очередь заявили о намеренном отключении мобильной связи в самопровозглашенной "ДНР" для того, чтобы убрать конкурента "республиканскому" оператору "Феникс" и замкнуть доходы от мобильной связи на одной компании.



Версия украинской стороны получила косвенное подтверждение с заявлением главного оппозиционера "ДНР" Александра Ходаковского о наличии в ДНР "компетентного мнения" о необходимости убрать из республики Vodafone, прослушиваемый СБУ.



Также 15 января "глава" самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления или "национализации" компании Vodafone на территории "республики". Собственно, так же возник "Феникс" - на базе "национализированного" оператора "Киевстар".



Наконец, 18 января Vodafone приступил к ремонтным работам на поврежденном участке, которые закончил 19 января, однако связь в "ДНР" так и не появилась. В компании заявили, что со своей стороны сделали все возможное и причиной отсутствия связи является поломка оборудования или отсутствие электроснабжения. Последнее, по мнению компании, было вероятнее всего.



И вновь косвенно это подтвердили в самопровозглашенной "ДНР", когда "министр связи" Виктор Яценко обвинил Vodafone в том, что тот "закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего "МТС-Украина" к своему оборудованию", а также заявил, что "представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования Республики, в частности вопрос оплаты электроэнергии".



Проще говоря, в "народной" республике обвинили Vodafone в неоплате электроэнергии, что, учитывая практику ее отключения должникам и отсутствие электроснабжения как наиболее вероятную причину отсутствия связи, наталкивает на мысль, что электроснабжение было отключено именно самопровозглашенной "ДНР".



Однако платить за электроэнергию или оплачивать налоги в "ДНР" Vodafone не может, так как тем самым нарушит украинское законодательство.



"Мы не можем ни за что платить, что бы от нас ни требовали. Пока не было захвачено "Донецкоблэнерго", мы платили за электроэнергию в регионе на территории Украины. После его захвата от нас потребовали, чтобы мы платили в "ДНР" напрямую, но мы не можем и не будем этого делать", - пояснил директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский.



Действительно, попытка компании оплатить электроэнергию или налоги в непризнанной юридически "ДНР" будет чревата открытием уголовного производства в финансировании терроризма.



Последние события показали, что изначальной причиной пропажи связи Vodafone в самопровозглашенных республиках если и не было желание "выжить" оператора с Донбасса, то как минимум попыткой использовать ситуацию для получения материальной выгоды это можно назвать.



Впрочем, с последним в республиках, похоже, наступили сложности: как сообщают абоненты "Феникса", связь от "республиканского" оператора за последние дни значительно ухудшилась. Похоже, что одномоментное подключение нескольких десятков тысяч новых абонентов превысило технические возможности компании.



Тем временем в соцсетях появились сообщения о захвате в Донецке главного офиса "Vodafone-Украина", что пока самой компанией не подтверждено".