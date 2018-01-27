Донбасс: на линии разграничения массово освобождали "заложников"

27.01.2018 14:58

Сегодня, 27 января, полицейские прифронтовых Авдеевки, Волновахи и Бахмутского района Донетчины провели учебную спецоперацию по обезвреживанию вооруженных преступников в условиях, максимально приближенных к реальности.



В Донецкой области продолжаются тактико-специальные учения, цель которых - проверить боеготовность и отработать взаимодействие полиции с другими силовыми подразделениями в экстремальной ситуации, сообщает сайт полиции региона.



Тренировка происходила по сходным легендами - группа людей, вооруженная автоматическим оружием, совершает преступление, захватывает заложника и начинает диктовать свои условия. Так, в Авдеевке это был террорист, захвативший девушку-продавца, а в Волновахе - преступники, сбежавшие из суда.



В операции были задействованы все подразделения полиции - следственно-оперативные группы, группы блокирования, задержания, штурмовые отряды и переговорщики.



Отрабатывались различные сценарии события. В Волновахе группе переговорщиков удалось уговорить злоумышленников отпустить заложника и сдаться, в Бахмутском районе полиция взяла здание, где скрылся преступник, штурмом.



Во всех случаях условные заложники были спасены, а "злоумышленники" задержаны. Детали полицейских спецопераций будут совершенствоваться дальше.