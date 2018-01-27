- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь
С 8 по 21 января года СММ ОБСЕ способствовала организации шести "окон тишины" на Донбассе. Речь о локальном режиме прекращения огня, а также о соответствующем мониторинге в это время.
Благодаря таким мерам, удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения.
В частности, 19 января благодаря одному из таких "окон тишины" возле Счастья (Луганщина) было полностью возобновлено предоставление всех услуг мобильной связи через линию соприкосновения и в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
"Проблемы со связью, которые имели место также и в Донецкой области, начались 11 января. В Донецкой области до сих пор есть проблемы с мобильной связью через линию соприкосновения и в неподконтрольных правительству районах, где все еще не были предоставлены гарантии безопасности, необходимые для проведения ремонта поврежденной сети связи в Оленовке", - сообщают представители Миссии.
Напомним, что с 11 января в "ДНР" и "ЛНР" была недоступна связь "Vodafone Украина" (МТС). Неделю спустя в неподконтрольную Луганщины удалось вернуть "Vodafone Украина". Оккупанты Донетчины сделать этого не дают.
Читайте также:
Битва за Vodafone и против: что происходит в ОРДО
В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи
Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, ЛНР, СММ ОБСЕ, ОРЛО, ОРДО
- В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина
- В ОРЛО заметили массу танков, гаубиц и военных грузовиков
- «МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- "Путч" в ОРЛО: Ходаковский призывает к референдуму
- В ОРДЛО замечена бронетехника
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крым начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- В Донецке нашли "окно в Украину"