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Архив - Донецкая область

Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских

27.01.2018 17:29
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Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских

В период с 8 по 21 января 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 13 тысяч нарушений режима прекращения огня, что на 55% больше, чем за предыдущий двухнедельный отчетный период.

Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, на западной и северной окраинах Горловки, в районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт. Два последних района пострадали больше всех: на них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение этого отчетного периода.

В период с 8 по 21 января вооруженное насилие привело к жертвам среди гражданского населения: три человека погибли и два получили ранения.



Теги: Донбасс, жертвы, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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