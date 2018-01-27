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Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"
Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации региона Павел Жебривский, сообщил, что в районе поселка Ольгинка спасатели изъяли 1375 мин и снарядов различного калибра.
По словам губернатора, который посетил сегодня эти кошмарные раскопки в Волновахском районе, работы идут с середины ноября.
"Смертоносное железо находится вблизи старых железнодорожных путей во взрывоопасном положении. Старожилы говорят, на этом месте советская авиация разбомбила немецкий склад боеприпасов. Уцелевшие снаряды - а речь идет о вагонах! - не утилизировали, а просто прикопали. Более семи десятилетий они пролежали в земле, сейчас их изымают и утилизируют на специальном полигоне", - делится губернатор на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, из-за морозов работы сейчас продвигаются медленно. При более благоприятных условиях саперы ГСЧС ускорятся. По оценкам специалистов, работы там еще на несколько месяцев.
Теги: Донбасс, спасатели, мины, снаряды, Жебривский
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