Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"

27.01.2018 21:20

Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации региона Павел Жебривский, сообщил, что в районе поселка Ольгинка спасатели изъяли 1375 мин и снарядов различного калибра.



По словам губернатора, который посетил сегодня эти кошмарные раскопки в Волновахском районе, работы идут с середины ноября.



"Смертоносное железо находится вблизи старых железнодорожных путей во взрывоопасном положении. Старожилы говорят, на этом месте советская авиация разбомбила немецкий склад боеприпасов. Уцелевшие снаряды - а речь идет о вагонах! - не утилизировали, а просто прикопали. Более семи десятилетий они пролежали в земле, сейчас их изымают и утилизируют на специальном полигоне", - делится губернатор на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, из-за морозов работы сейчас продвигаются медленно. При более благоприятных условиях саперы ГСЧС ускорятся. По оценкам специалистов, работы там еще на несколько месяцев.