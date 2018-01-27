Ходаковский рассказал, что сделает с Захарченко и его "совсем близкими"

27.01.2018 06:49

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев), который сейчас активно борется за власть, сообщил, как поступит с представителями "действующей команды" в случае своей победы.



"Отдельно сакцентирую вопрос о Захарченко и его совсем близких из тех, кто не замешан в криминале: он же вынужден терпеть меня и мое существование - почему я должен облегчать свою участь? Меня не смущает перспектива сосуществования с будущими бывшими на одной территории - главное, чтобы они не шкодничали, - заявил Ходаковский. - Правда, думается мне, что после утраты власти, влияния и отлучения от финансовой сиськи они сами не захотят здесь надолго задерживаться. Но им никто не будет мешать наведываться в родные края - мы же цивилизованные люди…"

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