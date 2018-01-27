Як окупаційна влада ОРДО знищує Донбас

27.01.2018 09:21

Українська сторона СЦКК інформує: ватажками окупаційної влади ОРДО продовжується практика повного ігнорування заявок підприємств про надання гарантій безпеки на час проведення обслуговування та ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах інфраструктури Донецької області.



Так, з початку 2018 року, станом на 26.01.2018, із вже сорока отриманих заявок на проведення зазначених робіт, псевдокерівництвом ОРДО погоджено з наданням гарантій безпеки лише ОДНУ заявку (про це СЦКК повідомляло раніше). Ватажками ОРДО ігноруються заявки на проведення робіт по обидві сторони лінії розмежування, як на території Донецької області, підконтрольній Уряду України, так і на окупованій території.



Без гарантій безпеки від ОРДО, ремонтні бригади не мають можливості обслуговувати та підтримувати безпечне функціонування об’єктів інфраструктури, які відносяться до важливо-критичних та особливо небезпечних. Серед них:



дамба шламонакопичувача 3-ї черги промислових відходів коксохімічного виробництва ТОВ НПО “Інкор і Ко” (розташована поблизу населеного пункту Новгородське, Донецька область). У разі руйнування дамби, речовини, які зберігаються в шламонакопичувачі (до їх складу входять феноли, фенольні сполуки, сірчана кислота, формальдегіди, нафтопродукти, смолисті речовини, нафталін та інші речовини, що утворилися в процесі основного виробництва) можуть потрапити в річки Кривий Торець та Сіверський Донець, з якого, в свою чергу, здійснюється забір питної води для мешканців практично усього Донбасу;



ділянка аміакопроводу державного підприємства Укрхімтрансаміак (в районі населеного пункту Травневе, Донецька область). Несвоєчасне проведення планово-попереджувальних робіт по обслуговуванню аміакопроводу може призвести до техногенної катастрофи з непередбачуваними наслідками.



Мало турбує ватажків ОРДО і доля простих мешканців Донбасу, які проживають у населених пунктах вздовж лінії розмежування, або вимушені перебувати на території, тимчасово непідконтрольній уряду України.



Ненадання гарантій з боку ОРДО на безпечне проведення робіт унеможливлює введення в дію, відновлених українською владою, газорозподільчої станції та газогону на ділянці "Мар’їнка-Красногорівка". Це, зараз, у зимовий період, ставить на межу виживання майже двадцять шість тисяч мешканців населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Відсутність газу не дає змогу запустити 13 газових котелень, надати тепло в 6 шкіл, 5 дитячих дошкільних установ та будинки мешканців. Без енергоносія вимушено припинили роботу і підприємства в цих населених пунктах: ВАТ “Красногорівський вогнетривкий завод”, ВАТ “Лактіс”, Мар’їнський хлібозавод та інші. А це, окрім не виготовлення відповідної продукції, понад 3000 робочих місць для місцевого населення.



Заручниками злочинної діяльності керманичів ОРДО стали й мешканці населеного пункту Майорськ, в якому проживає 180 сімей (близько 500 осіб, з яких 40 дітей). Усі запити КП "Компанія Вода Донбасу" щодо надання гарантій безпеки на проведення робіт з відновлення водопостачання до цього населеного пункту залишилися від ОРДО без відповіді.



До цього часу відсутні від ОРДО безпекові гарантії проведення робіт з усунення пошкоджень на ділянках оптико-волоконних ліній зв’язку компанії "Водафон Україна" на території тимчасово непідконтрольній Уряду України (в районі населеного пункту Оленівка, Донецька область). Баз мобільного зв’язку оператора Водафон залишаються всі мешканці окупованої Донеччини.



Українська сторона СЦКК розцінює подібні дії російсько-окупаційної влади ОРДО, як такі, що створюють небезпеку життєдіяльності мешканців Донбасу вздовж лінії розмежування сторін та несуть загрозу безаварійному функціонуванню складної системи об’єктів промисловості та інфраструктури регіону.