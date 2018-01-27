Квартиры для переселенцев и важные документы: всё о визите министра в Покровск

27.01.2018 09:49

Глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенны лиц Украины Вадим Черниш в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с удачными примерами использования государственной субвенции городом Покровск (бывший Красноармейск).



Как отмечает МинВОТ, местной общине удалось быстро пройти все необходимые процедуры и за два месяца приобрести новое оборудование для Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) и 9 квартир для переселенцев по принципу софинансирования - 50% средства государственной субвенции, 50% - средства местного бюджета.



Обновленный ЦНАП в микрорайоне Горняк значительно разгрузит миграционную службу города. Здесь будут выдавать биометрические паспорта и паспорта гражданина Украины.



"Наша первая цель - поддержать общины, которые страдают от последствий вооруженной агрессии. Но есть часть людей, которые пересекают линию соприкосновения с неподконтрольных территорий и такие ЦНАП должны быть поближе к линии соприкосновения, - отметил министр. - Нужна эффективная сеть услуг, которой смогут беспрепятственно пользоваться, в том числе, наши граждане, проживающие сейчас в ужасных условиях на оккупированных территориях. Это должно объединить общество. То есть, это не только сервис для местных, или для ВПЛ, это - для каждого, и такие вещи укрепляют общество".



По словм Черныша, на приобретение нового оборудования для ЦНАП государство выделило 280 тыс. Остальные средства вложила местная власть.



"Это совместные усилия, но здесь важным фактором является именно активность общины и желание решать существующие проблемы. Это и пилотный проект, и принцип совместной ответственности, и уважение к людям, и демонстрация, что у нас есть понимание что делать и как работать", - сказал глава МинВОТ.



По такому же принципу софинансирования община Покровска приобрела 9 квартир за 2600 тыс. Они будут переданы во временное пользование ВПЛ.



"Нас интересуют две вещи - скорость обеспечение жильем и непосредственная заинтересованность общества решать проблемы переселенцев, - подчеркнул министр. - Согласно Жилищному кодексу, который не менялся со времен УССР, надо было найти механизм, как предоставить жилье быстро, без изнурительных изменений в кодексы и других нормативных актов. Система, найденная Министерством и реализованная совместно с местной властью, не предусматривает длительных бюрократических процессов непосредственно до момента заселения в квартиры. Кабинет Министров Украины поддержал инициативу и выделил для осуществления пилотных проектов в прошлом году небольшую сумму средств для того, чтобы посмотреть, система сработает. Она сработала на примере Покровске, в том числе, что свидетельствует об уважении и внимание местных властей к этим проблемам. Министерство не вправе и не собирается определять критерии распределения жилья. Согласно нашей идеи - это ответственность власти. Она должна создать комиссию, куда должны войти все заинтересованные лица, общественные организации, чтобы принять совместное справедливое решение".



Также Вадим Черныш посетил Покровский исторический музей и современную городскую библиотеку имени Т.Г. Шевченко.