- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских17:29
- В Краматорске готовы потратить миллионы, чтобы бездомные животные не размножались17:13
- В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи16:39
Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"
Украина не может пойти на уступки в переговорах по Донбассу в ряде принципиальных вопросов. Об этом заявила Ольга Айвазовская - представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Есть красные линии для Украины. По амнистии – это вопросы военных преступлений, преступлений против человечества. Никто не может быть амнистирован, если он применял пытки и тому подобное", – заявила Айвазовская в эфире "5 канала".
По ее словам, также есть существенные противоречия среди участников минского процесса в видении проведения выборов на Донбассе.
"Выборы не могут быть проведены каким-либо другим способом, чем после достижения необратимого безопасного этапа, - подчеркивает Айвазовская. - С миротворцами или без… Но миротворцы – это гаранты этого этапа безопасности. После определенного времени могут быть проведены выборы. Определенный период может быть – 3, 5, 10 лет".
Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ отмечает, что модальность проведения выборов на Донбассе на данный момент не согласована.
Айвазовская напомнила, что лидеры "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) поручили министрам иностранных дел своих стран составить "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. Речь о порядке их выполнения.
"Она не согласована, потому что Россия не хочет ничего согласовывать того, что способствовало миру в Украине или обеспечению суверенитета и территориальной целостности", – заявила Айвазовская, по словам которой, перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко в этом году стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Читайте также:
Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Теги: Украина, Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности, ТКГ
- В Минске закончилось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Что решили?
- Мінська битва за донбаських полонених: подробиці від Геращенко
- Надежда Савченко и Минск: новые данные
- Марчук признал, что "Минск" - в тупике
- Что сегодня происходило в Минске: подробности дипломатической битвы за Донбасс
- Тарута о войне на Донбассе: "А если они будут стрелять 10 лет? То что, мы не будем вести переговоры?"
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских17:29
- В Краматорске готовы потратить миллионы, чтобы бездомные животные не размножались17:13
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации19:17
- После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником18:55
- Вскрыта афера с загранпаспортами: грядут аресты18:44
- В ОРЛО хотять снять "Ополченочку"18:30
- В зоне АТО снайпер убил украинского воина18:02
- Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"17:52
- Две жуткие недели: в СММ ОБСЕ назвали страшные места Донбасса и число жертв среди гражданских17:29
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Сюрпризы погоды продолжаются. Какая весна ждет украинцев?
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- В Донецке нашли "окно в Украину"
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину