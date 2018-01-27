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Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?
Помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя встречу с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае, заявил, что наметился просвет в переговорах по миротворцам на Донбассе.
"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне таким, что можно реализовать. По крайней мере, на первый взгляд ", - сообщил представитель РФ российскими СМИ. -Главное в нем - достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии, связанный с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно ответим. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу".
Напомним, что Украина и США настаивают на разворачивании миротворческой миссии ООН на всей части неподкотрольного правительству Донбасса, включая участок российско-украинской границы. Россия до недавнего времени была против этого, считая, что миротворцы должны стоять исключительно на т.н. "линии разграничения".
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Теги: Россия, США, Донбасс, миротворцы, Сурков, Волкер
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