Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?

27.01.2018 09:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?

Помощник президента РФ Владислав Сурков, комментируя встречу с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером в Дубае, заявил, что наметился просвет в переговорах по миротворцам на Донбассе.

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне таким, что можно реализовать. По крайней мере, на первый взгляд ", - сообщил представитель РФ российскими СМИ. -Главное в нем - достаточно подробный план поэтапного развертывания миссии, связанный с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно ответим. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу".

Напомним, что Украина и США настаивают на разворачивании миротворческой миссии ООН на всей части неподкотрольного правительству Донбасса, включая участок российско-украинской границы. Россия до недавнего времени была против этого, считая, что миротворцы должны стоять исключительно на т.н. "линии разграничения".

Читайте также:
Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера

Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном



Теги: Россия, США, Донбасс, миротворцы, Сурков, Волкер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх