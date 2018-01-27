На Донбассе горела улица Сечевых Стрельцов

27.01.2018 07:35

Сильный пожар произошел в городе Николаевка, что на подконтрольной правительству части Донетчины.



26 января в 11:07 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном доме на ул. Сечевых Стрельцов в г. Николаевка Донецкой области.



Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что очаг пожара находится в подвальном помещении 1-го подъезда, наблюдается плотное задымление.



Во время тушения пожара огнеборцы спасли 5-летнего мальчика и его родителей, которых спустили с балкона 5-го этажа с помощью автолестницы. От госпитализации спасенные отказались.



В 12:29 спасатели пожар локализовали, а в 13:14 ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы техники.



Причина возгорания выясняется.