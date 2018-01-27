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Архив - Донецкая область

На Донбассе горела улица Сечевых Стрельцов

27.01.2018 07:35
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На Донбассе горела улица Сечевых Стрельцов

Сильный пожар произошел в городе Николаевка, что на подконтрольной правительству части Донетчины.

26 января в 11:07 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном доме на ул. Сечевых Стрельцов в г. Николаевка Донецкой области.

Спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что очаг пожара находится в подвальном помещении 1-го подъезда, наблюдается плотное задымление.

Во время тушения пожара огнеборцы спасли 5-летнего мальчика и его родителей, которых спустили с балкона 5-го этажа с помощью автолестницы. От госпитализации спасенные отказались.

В 12:29 спасатели пожар локализовали, а в 13:14 ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причина возгорания выясняется.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели
 
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