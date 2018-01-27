На донбасских пунктах пропуска произошли задержания

27.01.2018 13:55

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Майорск" военнослужащие ГПСУ совместно с взаимодействующими органами обнаружили 3 автомобиля, которыми с с нарушениями пытались перевезти товары на оккупированную часть Донбасса.



В ОРДО везли 300 кг мясной продукции, инструменты для строительства, мобильные телефоны, планшеты, комплектующие к оргтехнике.



"Общая стоимость товаров составляет около 65 000 гривен. Находки переданы работниками фискальной службы для принятия правового решения", - отмечают в ГПСУ.



Напомним, что субботним утром на донбасских КПВВ у линии разграничения скопилось свыше 400 авто.