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На Донетчине нашли два смертоносных схрона
За сутки полиция подконтрольной части Донецкой области обнаружила два тайника с оружием и взрывчаткой.
Так, во время общения с гражданами полицейские, которые несут службу в Ясиноватском районе, узнали, что один из жителей поселка Верхнеторецкое хранит дома огнестрельное оружие.
Во время обыска на чердаке, в тайнике под полом, правоохранители нашли нарезной карабин, а в гараже - банку с патронами калибром 5,45 мм и 7,62 мм.
30-летний хозяин признался, что нашел огнестрельное оружие в этом же доме, сразу когда снял его, и оставил себе "для охоты". А патроны подобрал на улице.
В Мариуполе полицейские отправились к 41-летнему местного жителя, который, по оперативной информации, прятал боеприпасы. В квартире в Центральном районе изъята граната Ф-1, около 150 г пороха, пулеметная лента, 100 патронов, пневматическая винтовку, принадлежности (цевье) для стрельбы из огнестрельного оружия, ножи и газовый баллон.
По словам мужчины, жилье он арендует и всё это якобы нашел, когда въехал сюда. А оставил себе взрывоопасные предметы, потому что "увлекается" оружием.
В обоих случаях оружие и боеприпасы и оружие изъяты и направлены на исследование. По фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, что, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, граждане, добровольно сдадут правоохранителям оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.
Теги: Донбасс, оружие, боеприпасы, схрон
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