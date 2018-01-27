На Донетчине нашли два смертоносных схрона

27.01.2018 10:35

За сутки полиция подконтрольной части Донецкой области обнаружила два тайника с оружием и взрывчаткой.



Так, во время общения с гражданами полицейские, которые несут службу в Ясиноватском районе, узнали, что один из жителей поселка Верхнеторецкое хранит дома огнестрельное оружие.



Во время обыска на чердаке, в тайнике под полом, правоохранители нашли нарезной карабин, а в гараже - банку с патронами калибром 5,45 мм и 7,62 мм.



30-летний хозяин признался, что нашел огнестрельное оружие в этом же доме, сразу когда снял его, и оставил себе "для охоты". А патроны подобрал на улице.



В Мариуполе полицейские отправились к 41-летнему местного жителя, который, по оперативной информации, прятал боеприпасы. В квартире в Центральном районе изъята граната Ф-1, около 150 г пороха, пулеметная лента, 100 патронов, пневматическая винтовку, принадлежности (цевье) для стрельбы из огнестрельного оружия, ножи и газовый баллон.



По словам мужчины, жилье он арендует и всё это якобы нашел, когда въехал сюда. А оставил себе взрывоопасные предметы, потому что "увлекается" оружием.



В обоих случаях оружие и боеприпасы и оружие изъяты и направлены на исследование. По фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.



Напоминаем, что, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, граждане, добровольно сдадут правоохранителям оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.