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На Донетчине устроили "Зимние забавы"
В городе Родинское (подконтрольная часть Донецкой области) устроили праздник зимнего активного отдыха.
И большие, и маленькие жители Родинского катались с горки на санках, ледянках, играли в игры, лепили снежные скульптуры, сообщает ddk.dn.ua
Гостей праздника развлекали аниматоры: детишки водили хороводы, запускали мыльные пузыри, устраивали настоящие снежные битвы, рисовали красками на снегу. Самые активные из них были награждены призами и подарками.
И.о. Родинского городского головы Екатерина Андрийченко отмечает: "Летом мы организовывали мероприятия для детей в парке, а вот в такую замечательную зимнюю пору, традиционно устроили "Зимние забавы". Специально для этого была расчищена горка и подход к ней, чтобы все беспрепятственно могли сюда добраться. Очень приятно видеть такое количество счастливых детей и взрослых!"
Позаботились организаторы и о том, чтобы вдоволь накатавшись, гости праздника смогли согреться горячим чаем и кофе со сладкими угощениями.
Теги: Донбасс, праздник, зима, Родинское
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