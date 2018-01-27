На Донетчине задержали растлителя детей

27.01.2018 22:13

В Добропольском районе Донецкой области правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в развращении 7-летнего ребенка. Как выяснилось, это не единичный случай.



Под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по ч.2 ст. 156 (развращение, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины.



Ввечером 26 января в органы полиции обратилась жительница одного из поселков Добропольского района с заявлением о том, что сожитель развращает ее 7-летнего сына. По словам женщины, в тот день 38-летний мужчина подошел к мальчику, который направлялся в туалет, и совершил в отношении него развратные действия. Сын сообщил матери, что таким образом отчим "общался" с ним неоднократно.



Во время проведения следственно-оперативных мероприятий в полицию обратился еще один житель того же поселка с заявлением о том, что указанное лицо в течение 6 последних лет осуществляло развратные действия в отношении его 14-летнего пасынка.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста) УК Украины.



Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений в отношении других детей.



В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении указанных преступлений и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.