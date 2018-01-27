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Опубликована сводка с КПВВ у линии разграничения на Донбассе за сутки 26 января
27.01.2018 09:00
По данным Госпогранслужбы Украины, за сутки 26 января контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе пересекли 36 100 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
В ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через линию разграничения характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.
Статистика пересечения по каждому из КПВВ за 26 января выглядит следующим образом:
"Майорск" - 8175 человек и 965 транспортных средств;
"Марьинка" - 9120 человек и 1570 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6855 человек и 1265 транспортных средств;
"Гнутово" - 3930 человек и 895 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8030 человек.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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