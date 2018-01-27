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Архив - Донецкая область

Подписан важный для Донбасса меморандум

27.01.2018 21:00
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Подписан важный для Донбасса меморандум

Меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет подписали представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".

На сайте КП "Компания Вода Донбасса" отмечается, что более двух лет ЮНИСЕФ помогает коммунальному предприятию обеспечивать услугами водоснабжения и водоотведения Донецкий регион. Подчеркивается, что ЮНИСЕФ, наряду с Красным Крестом и Швейцарским бюро сотрудничества при Посольстве Швейцарии в Украине, предоставлял КП "Компания Вода Донбасса" в качестве гуманитарной помощи насосные агрегаты, реагенты и многие другие материалы, необходимые в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды и очистки стоков.

Новым меморандумом определен основной аспект совместной работы - обеспечение доступа к безопасной питьевой воде.

ЮНИСЕФ обещает обеспечивать финансовую, техническую и материальную поддержку, включая предоставление материалов, помощь в обеспечении выполнения ремонтных работ для улучшения инфраструктуры водоснабжения и санитарии.

КП "Компания "Вода Донбасса", в свою очередь, будет обеспечивать нормативно-правовую базу для реализации согласованных проектов, своевременную установку и надлежащую эксплуатацию оборудования, переданного ЮНИСЕФ.

Напомним, что в результате боевых действий Донбасс то и дело испытывает проблемы с водой.



Теги: Донбасс, вода, меморандум, ЮНИСЕФ, Вода Донбасса
 
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