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Подписан важный для Донбасса меморандум
Меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет подписали представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса".
На сайте КП "Компания Вода Донбасса" отмечается, что более двух лет ЮНИСЕФ помогает коммунальному предприятию обеспечивать услугами водоснабжения и водоотведения Донецкий регион. Подчеркивается, что ЮНИСЕФ, наряду с Красным Крестом и Швейцарским бюро сотрудничества при Посольстве Швейцарии в Украине, предоставлял КП "Компания Вода Донбасса" в качестве гуманитарной помощи насосные агрегаты, реагенты и многие другие материалы, необходимые в процессе подготовки и транспортировки питьевой воды и очистки стоков.
Новым меморандумом определен основной аспект совместной работы - обеспечение доступа к безопасной питьевой воде.
ЮНИСЕФ обещает обеспечивать финансовую, техническую и материальную поддержку, включая предоставление материалов, помощь в обеспечении выполнения ремонтных работ для улучшения инфраструктуры водоснабжения и санитарии.
КП "Компания "Вода Донбасса", в свою очередь, будет обеспечивать нормативно-правовую базу для реализации согласованных проектов, своевременную установку и надлежащую эксплуатацию оборудования, переданного ЮНИСЕФ.
Напомним, что в результате боевых действий Донбасс то и дело испытывает проблемы с водой.
Теги: Донбасс, вода, меморандум, ЮНИСЕФ, Вода Донбасса
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