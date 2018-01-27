После гибели сына директор фирмы пошел в зону АТО и стал самым старшим десантником

27.01.2018 18:55

В рядах 25-й воздушно-десантной бригады, которая сражается в районе Авдеевки, служит 62-летний Анатолий Петрович. Он называет себя самым старшим из десантников.



Как передает AVDEEVKA.CITY со ссылкой на Фонд помощи армии "Повернись живим" ("Вернись живым"), Анатолий Петрович - главный сержант второй ПДД 1-го батальона 25-й бригады. Сейчас он находится на позиции "Зенит".



До войны мужчина был генеральным директором фирмы "Мостострой" - вполне самодостаточным, имел семью и благополучие. Но российская агрессия всё изменила.



"По мобилизации был призван на службу мой сын, который погиб в августе 2014 под Углегорском, - рассказывает он. -А я его заменил, и вот уже четыре года воюю... Где меня только не носило. Ну, в основном, в Зайцево был, здесь был. Воспитывал молодое поколение, контрактников учил, на БТРе, на БМП. Принимал БМП на вооружение.... Служба, работа, тяжелая физическая работа… Подготовка боевых машин, копание траншей… Сейчас ситуация стабильно тяжелая, я бы сказал. Как будто перемирие, но перемирия нет. Люди погибают..."



Он снимает видео, пишет документальную книгу о войне.



"Думаю, вернусь домой, немножко посижу, и выдам, - делится самый старший десантник. - Для истории, может, кому потом пригодится".