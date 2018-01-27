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Представитель Украины на минских переговорах: "Миротворцы - это идея, за которую ухватился Запад"
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу Ольга Айвазовская считает, что перед украинской дипломатией стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс в этом году.
"Разговор будет продолжен, и с украинской стороны, и со стороны западных партнеров будут те или иные действия, направленные на то, чтобы была реализована идея о миротворческой миссии. Но не в формате, который видит Российская Федерация, однозначно", – заявила Айвазовская в эфире "5 канала".
По ее словам, несмотря на то, что Россия имеет право вето в Совбезе ООН, европейские партнеры считают введение миротворцев единственным вариантом урегулирования конфликта на Донбассе.
"Миротворцы – это идея, за которую ухватился Запад, - уверяет Айвазовская. - Единственное, что последние комментарии (министра иностранных дел России) Лаврова и других чиновников РФ, подтверждают, что миротворцы с их реалистичным мандатом, по их мнению, оккупанты. То есть – это та международная сила, которая придет на Донбасс и оккупирует, отобрав мандат у представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная Украине территория), и они не смогут осуществлять эффективный контроль. Они говорят это не прямо, но риторика ведется к тому, что "нет, мы не отдадим эту территорию"", – продолжает Айвазовская.
Она напомнила, что изначально идея миротворческой миссии на Донбассе была предложена Украиной. Потом к ней присоединился президент РФ Владимир Путин. После этого миротворцы были вынесены на еще более широкий уровень переговоров.
"На 2018 год украинская дипломатия, президент поставили перед собой цель – получить миротворцев, получить решение по миротворцам. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, что нужно говорить с теми, кто принимает решение, и ведет переговоры на высоком уровне", – подытожила Айвазовская
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, миротворцы
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