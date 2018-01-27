"Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину

27.01.2018 10:00

Одновременно в нескольких районах Донецкой области, состоялась учебная спецоперация правоохранителей. Она сопровождалась поиском и преследованием условных преступников, штурмом захваченного здания и освобождением "заложника". Обучение проходило в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники.



Тактико-специальные учения прошли вчера в Славянском районе, Краматорске, Мирнограде (бывший Димитров) и Дружковке. В ближайшее время они охватят все подразделения полиции области.



Цель учений - проверка боеготовности и совершенствования взаимодействия между всеми подразделениями полиции и Нацгвардией. Правоохранители отработали три оперативные планы - "Сирена", "Гром" и "Заложник".



В каждом месте тренировка проходила под своей легендой и на различных объектах. Так, в Славянске полицейские задержали двух мужчин, которые, по легенде, с автоматическим оружием совершили налет на почтовое отделение в Лимане, захватив работника в заложники. А в Краматорске, убегая от преследования полиции, злоумышленник скрылся в котельной и взял в плен сторожа.



Условные преступники "отстреливались" и выдвигали требования, угрожая убить заложников. Опасную зону заблокировали спецгруппы, к работе была привлечена группа переговорщиков. Проводились и "штурмы". В результате слаженных действий все "заложники" были спасены.



По завершению учений руководители территориальных подразделений проанализировали ход операции и определили моменты, которые нужно усовершенствовать.



Сегодня аналогичные учения пройдут еще в ряде городов Донецкой области, поэтому правоохранители просят жителей сохранять спокойствие.