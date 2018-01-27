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Архив - Донецкая область

Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ

27.01.2018 11:48
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Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ

Сегодня, 27 янаря, ситуация в КПВВ, что на линии разграничения в Донецкой области, отосительно спокойная. Особо больших очередей нет, хоть на некоторых КПВВ движение довольно плотное.

Как сообщает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
Каргил на Донецк очередь машин 50-70, льгота 10-15
10-00 на каргиле в Курахово с моста, ноль до блоков
с Курахово на второй посадке
10-10 На Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро.
На Марьинском нулевом машин очень мало.

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 В сторону Мариуполя около 60 авто
11-00 В сторону Мариуполя несколько авто
11-10 На Донецк на Новотроицке машин 130.
Льготы около 20. Машины постоянно прибывают, но движение есть.
11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
8-30 На Октябре в Мариуполь не менее 100 машин
9-50 На Гнутово в Мариуполь около 90 машин

Напомним, что субботним утром на донбасских КПВВ у линии разграничения скопилось свыше 400 авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, очереди
 
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