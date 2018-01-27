Соцсети рассказали, что творится на донбасских КПВВ

27.01.2018 11:48

Сегодня, 27 янаря, ситуация в КПВВ, что на линии разграничения в Донецкой области, отосительно спокойная. Особо больших очередей нет, хоть на некоторых КПВВ движение довольно плотное.



Как сообщает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей

9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

Каргил на Донецк очередь машин 50-70, льгота 10-15

10-00 на каргиле в Курахово с моста, ноль до блоков

с Курахово на второй посадке

10-10 На Марьинке в сторону Донецка пропустили очень быстро.

На Марьинском нулевом машин очень мало.



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 В сторону Мариуполя около 60 авто

11-00 В сторону Мариуполя несколько авто

11-10 На Донецк на Новотроицке машин 130.

Льготы около 20. Машины постоянно прибывают, но движение есть.

11-20 На Еленовке в сторону Донецка очередь дальше Сигаретного ларька.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

8-30 На Октябре в Мариуполь не менее 100 машин

9-50 На Гнутово в Мариуполь около 90 машин



Напомним, что субботним утром на донбасских КПВВ у линии разграничения скопилось свыше 400 авто.