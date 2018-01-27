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У Донецкой фильтровальной станции зафиксированы взрывы
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 26 января), в Донецкой области Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. При этом зафиксировано меньшее количество взрывов (70 относительно 83).
В дополнение к ряду нарушений режима прекращения огня, зафиксированных во второй половине дня 24 января, вечером 24 и ночью 25 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала 30 взрывов неопределенного происхождения и 53 снаряда (27 с востока на запад и 26 с запада на восток) — все в 0,5–1,5 км к югу. Вечером 25 января эта же камера зафиксировала 32 снаряда (31 с востока на запад и 1 с запада на восток) — все в 0,5–1 км к югу.
Поздно вечером 24 и в ночь на 25 января, пребывая в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 7 взрывов, 4 выстрела из автоматического гранатомета, а также около 70 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–8 км к юго-востоку. Во второй половине дня 25 января команда Миссии слышала 15 взрывов, 8 выстрелов из автоматического гранатомета и 6 очередей из крупнокалиберного пулемета — все в 4–7 км к юго-востоку.
Днем 25 января, осуществляя мониторинг на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка), команда СММ слышала 5 взрывов неопределенного происхождения, 20 выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), а также приблизительно 70 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–4 км к востоку и юго-востоку.
В первой половине дня 25 января, ведя наблюдение возле подконтрольного правительству с. Березовка (44 км к северо-западу от Донецка), члены патруля Миссии слышали взрыв неопределенного происхождения, оцененный как выстрел в 1–3 км к востоко-северо-востоку, а также слышали и видели взрыв в воздухе вследствие разрыва ракеты зенитного ракетного комплекса (9К35 "Стрела-10") в 500 м к востоку.
Теги: Донбасс, взрывы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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