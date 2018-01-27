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В Авдеевке критикуют работу "Новой почты"
27.01.2018 08:37
В январе в прифронтовой Авдеевке после четырехлетнего перерыва возобновило работу отделение "Новой почты". И уже попало под град критики.
Как передает avdeevka.city, местные жители жалуются на огромные очереди и медленное обслуживание клиентов. Свое недовольство горожане высказывают не только в соцсетях, но и обращаются на горячую линию компании.
Представители "Новой почты" обещают исправить ситуацию. И даже допускают возможность открытия еще одного отделения - ближе к центру Авдеевки.
Теги: Донбасс, Авдеевка, Новая почта
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