В "ДНР" обыскивают миссию ОБСЕ

27.01.2018 14:32

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что оккупанты Донбасса подвергают наблюдателей досмотру.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января), в двух случаях на блокпосте вблизи подконтрольного "ДНР" пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка, том самом, где недавно оккупанты убили одного гражданского и ранили другого, обвинив в этом ВСУ) мужчины в камуфляже разрешали патрулю Миссии проехать через блокпост только после осмотра содержимого прицепа.