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Архив - Донецкая область

В "ДНР" обыскивают миссию ОБСЕ

27.01.2018 14:32
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В "ДНР" обыскивают миссию ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что оккупанты Донбасса подвергают наблюдателей досмотру.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 26 января), в двух случаях на блокпосте вблизи подконтрольного "ДНР" пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка, том самом, где недавно оккупанты убили одного гражданского и ранили другого, обвинив в этом ВСУ) мужчины в камуфляже разрешали патрулю Миссии проехать через блокпост только после осмотра содержимого прицепа.



Теги: Донбасс, обыск, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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