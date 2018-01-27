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Архив - Донецкая область

В Донецкой области разоблачили пособников боевиков

27.01.2018 15:57
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В Донецкой области разоблачили пособников боевиков

Сотрудники уголовного розыска полиции Донетчины собрали доказательства причастности двух мариупольцев, 26 и 28 лет, к содействию боевикам и оккупации региона.

Оба мужчины присоединились к незаконным вооруженным формированиям в середине марта 2014 года. Говорят - повлияла пророссийская агитация. Оба работали грузчиками в Мариуполе. Старший к тому времени был дважды судим - за грабеж и кражу с проникновением в жилище.

Они предложили свои услуги "мирным митингующих" в палаточном городке, который располагался у захваченного админздания Мариупольского горсовета. Их взяли охранять совет и сам городок. Один дежурил днем, другой ночью. Денег не платили, но обещали "сказочную" жизнь в ближайшем будущем.

Задачей охранников было не пропускать посторонних лиц и оказывать сопротивление правоохранителям - для этого на каждом "посту" стояли бутылки с зажигательной смесью.

Как установили сыщики, в конце марта 26-летний "постовой" по приказу одного из руководителей псевдореспубликы был передислоцирован в Донецк, где осуществлял охрану захваченного здания Донецкой государственной обладминистрации. Но через сутки наемник самостоятельно покинул Донецк, вернувшись в Мариуполь, где продолжал нести службу в рядах так называемой "самообороны Мариуполя".

Другой злоумышленник получил удостоверение "члена ополчения ДНР". Однако после 2 месяцев такой работы "на добровольных началах", оба пособника боевиков вышли из незаконных вооруженных формирований.

Сейчас подозреваемые сотрудничают со следствием. В отношении обоих возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Всего с начала 2018 года полицейские Донетчины объявили о подозрении 17 боевикам и их пособникам.



Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, захват, боевики
 
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