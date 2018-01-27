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В Краматорске готовы потратить миллионы, чтобы бездомные животные не размножались
На сессии Краматорского городского совета приняли решение, согласно которому на стерилизацию бездомных животных планируют потратить 7,5 млн грн.
Как сообщает UA: ДОНБАС, была принята "Программа охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017 -2020 годы", согласно которой средства потратят на биостерилизацию, типизацию и вакцинацию от бешенства бездомных животных. Также, предлагают ввести обязательную регистрацию всех животных.
Авторы программы считают важной и просветительскую работу с населением, на которую планируют потратить 150 тыс. грн. По решению депутатов, заниматься этой работой будет управление образования Краматорского горсовета.
По словам председателя благотворительного фонда "Друг" Натальи Титомир, принятие такой программы очень важно для города.
"Наша главная задача, чтобы бездомных животных на улицах стало меньше, - отмечает она. - В идеале, чтобы их не было вообще. Единственный метод на сегодня, который дает результат – это стерилизация. Принятие Программы – это начало очень важного этапа для города".
Ранее стало известно, что в Краматорске могут начать работать мобильные лаборатории по стерилизации бездомных животных, которые, в том числе, будут проводить чипирование и диагностику. В этом году планировался запуск пробного проекта.
Теги: Донбасс, Краматорск, животные, стерилизация
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