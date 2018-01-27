Последние новости раздела
- В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"22:30
- На Донетчине задержали растлителя детей22:13
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"
27.01.2018 22:30
Оккупанты Донбасса проводят мероприятия боевой подготовки, которые планируют и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки Вооруженных Сил РФ на территории России, в частности Южного военного округа.
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, 24-25 января одновременно на полигонах временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и в воинских частях и соединениях Южного военного округа РФ в рамках так называемого "единого дня огня" проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем артиллерии с привлечением танковых и разведывательных подразделений и расчетов беспилотных летательных аппаратов - для практической отработки взаимодействия в организации комплексного огневого поражения.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, оккупанты, ОРДЛО
Читайте также:
- Плотницкий перенес выборы вслед за Захарченко
- В чьих карманах шарит «новоросская рука»
- Окупанти Донбасу отримали 46 млн. рублів на пропаганду
- Известный волонтер о ситуации в Луганске: всё лежит на поверхности
- Российско-украинская война: атаки, обстрелы, переброска
- Мнение: договорные отношения ОРДЛО с Киевом добьют Украину
- В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"22:30
- На Донетчине задержали растлителя детей22:13
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- В ОРДЛО устроили единый с РФ "день огня"22:30
- На Донетчине задержали растлителя детей22:13
- Аваков: После освобождения Донбасса и Крыма начнется тяжелейшая работа22:00
- Военный эксперт раскритиковал "донбасский закон"21:41
- Губернатор Донетчины поведал о смертоносном железе: "Речь идет о вагонах!"21:20
- Подписан важный для Донбасса меморандум21:00
- Донбасс: "окна тишины" помогли частично вернуть мобильную связь20:40
- Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить20:26
- Минские переговоры о судьбе Донбасса: "дорожная карта" и "красные линии"20:05
- На Донетчине устроили "Зимние забавы"19:31
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным07:58
- Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции07:10
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Тука сообщил, когда восстановится связь Vodafone в ОРДО
- "Набрав полные сумки вещей, она всегда уходила, не расплатившись", - в Луганске рассказали об экстравагантных привычках жены Плотницкого
- Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?