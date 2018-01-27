В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи

27.01.2018 16:39

Отсутствие с 11 января мобильной связи Vodafone (МТС) в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) привело к росту недовольства местных жителей. Соцсети бурлят гневными заявлениями в адрес оккупационной власти. Которая обогащается за счет ставшего монополистом местного оператора "Феникс", работающего на захваченных мощностях "Киевстара".



Сами оккупанты признают: "Феникс" уже "не тянет". За короткое время к нему подключилось более 100 тысяч новых абонентов. Сеть перегружена, со связью – постоянные проблемы.



Т.н. "министром связи ДНР" Виктор Яценко и вовсе посоветовал в случае проблем со связью перезагрузить свои телефоны путем перевода их в режим "в самолете", при котором отключаются все функции, делающие дивайс средством коммуникации. Потом надо выйти в этого режима и тогда, по мнению Яценко, по телефону с сим-картой "Феникса" можно будет осуществлять звонки.



"Пока костыль, но решение. Если в Донецке, центр проблема с дозвоном, переходим в авиа режим и обратно. #PHoenix", - написал он, нарвавшись на очередную порцию критики.



Директор "Феникса" Андрей Рудниченко заявил, что ведутся переговоры с сервисом QIWI (российский платежный сервис, предназначенный для оплаты различных услуг, включая мобильную связь и жилищно-коммунальные услуги и банковские кредиты) о возможности регистрации электронных кошельков на номера своих абонентов. В свою очередь, пользователи социальных сетей настаивают, чтобы наладили связь – и “Феникса”, и Vodafone.



Один из главарей "ДНР" Денис Пушилин признал: "Есть очень серьезная проблема, связанная со связью, в первую очередь касающаяся незащищенных слоев населения – пенсионеров, для которых альтернативные виды связи, а именно разнообразные мессенджеры, не совсем приемлема для связи с родственниками. Учитывая, что не получается найти понимание восстановление работы украинской компании в рамках наших возможностей и вне Минских переговоров, нами принято решение выносить решение этой ситуации на Минскую площадку. Возможно, там получится решить вопрос. Мы знаем мнение и состояние наших технических специалистов, слышим противоположные заявления со стороны украинских специалистов и, наверное, чтобы найти возможность исправить ситуацию и дать людям связь, необходимы дополнительные усилия. Необходим диалог и площадка для него".



Напомним, что с 11 января в "ДНР" и "ЛНР" была недоступна связь "Vodafone Украина" (МТС). Неделю спустя в неподконтрольную Луганщины удалось вернуть "Vodafone Украина". Оккупанты Донетчины делать этого не дают, придумывая всё новые и новые причины невозможности этого. И продолжая обогащаться за счет "Феникса".



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