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В Украине издеваются над переселенцами-пенсионерами
О том, как украинские чиновники гнобят переселенцев (особенно пенсионеров), рассказал Благотворительный фонд "Право на защиту".
Как отмечает БФ, некоторым пенсионерам с Донбасса удалось лично приобрести жилье на подконтрольной территории. Кто-то перебрался жить к детям, которые приобрели жилье в Мариуполе, Бердянске, Славянске и других городах.
"Эти люди, в большинстве своем за последние годы в качестве ВПЛ прошли немало кругов проверок, замены справок, проставления штампов и отметок, верификаций, решили навсегда забыть о своем "статусе". Они зарегистрировали место своего постоянного проживания на подконтрольной территории и отказались от справок ВПЛ", - сообщают в БФ.
А с августа 2017 года такой категории граждан прекратили пенсионные выплаты. Работники управлений Пенсионного фонда объясняют, что в связи с отсутствием бумажной дела, бывшим ВПЛ могут назначать и выплачивать пенсию только в том случае, когда они зарегистрируются как переселенцы. А, следовательно, будут проходить верификации, обслуживаться только в одном банке и подвергаться другим ограничениям.
"Каждому гражданину Украины на уровне Конституции и законов гарантировано право на получение пенсии, - напоминают в БФ "Право на защиту". - Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым пенсионеру может быть прекращена выплата пенсии. Кроме того, этим же законом предусмотрено, что пенсия выплачивается по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины".
Псле государственной регистрации своего места жительства по новому адресу на подконтрольной территории, бывшие переселенцы получают право на получение пенсии по такому месту жительства.
Если Вы - "бывший переселенец" и Вам прекратили выплату пенсии, для защиты нарушенных прав юристы рекомендуют руководствоваться следующим алгоритмом действий.
Во-первых, выяснить причину прекращения выплаты пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Украины по месту Вашего фактического проживания (по новой прописке). Для этого в орган ПФУ отправьте ценным письмом с уведомлением о вручении или лично подайте в канцелярию / приемную органа ПФУ (с получением отметки о принятии на втором экземпляре) письменный запрос о разъяснении причины прекращения выплат.
Во-вторых, подать исковое заявление в суд.
Для того, чтобы не запутаться в процессуальных нормах, желательно обратиться за юридической помощью к правозащитникам и предоставить документы, копии которых следует подготовить и приложить к исковому заявлению при обращении в суд. К таким документам относятся:
паспорт;
карточка физического лица-налогоплательщика;
лист (ответ) местного УСЗН о не пребывание на учете ВПО (при наличии);
пенсионное удостоверение;
документы, полученные по результатам вашего обращения от территориального органа Пенсионного фонда Украины;
выписка из банковского счета, на который Вы получаете пенсию (по возможности);
оригинал квитанции об уплате судебного сбора за подачу административного иска (кроме льготных категорий граждан освобожденных от уплаты судебного сбора в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О судебном сборе").
"По статистике юристов БФ" Право на защиту ", в целом для переселенцев судебная практика складывается позитивно: на данный момент к нам обратилось более 80 человек с такой проблемой, - отметила Юлия Трало, координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ" Право на защиту ". - Сейчас на рассмотрении в судах находится 50 дел, 25 из которых рассмотрены судами первой инстанции, 3 - судами апелляционной инстанции. Все без исключения решения судов - в пользу "бывших переселенцев". Однако необходимо учитывать, что не существует стопроцентно выигрышных дел. Кроме того, судебное разбирательство в среднем может длиться от 3 до 7 месяцев. Понимание этих обстоятельств и неукоснительное соблюдение рекомендаций юриста существенно повышает шансы на успешное завершение дела".
Юридическая команда БФ "Право на защиту" не только проводит юридические консультации, но и обеспечивает сопровождение судебных дел на всех этапах, ведь юридическую помощь оказывают не только юристы, но и адвокаты.
За консультацией можно обратиться в офисы БФ "Право на защиту" или по телефонам информационной линии:
+38 (098) 597 64 72
+38 (099) 507 50 90
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Теги: Украина, Донбасс, пенсия, переселенцы, ВПЛ
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