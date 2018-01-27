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Архив - Донецкая область

В зоне АТО снайпер убил украинского воина

27.01.2018 18:02
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В зоне АТО снайпер убил украинского воина

Сегодня, 27 января, боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел в сторону сил АТО. К сожалению, он стал фатальным для одного из украинских воинов.

"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер, - сообщил в вечерней сводке пресс-центр штаба АТО. - В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины".



Теги: Донбасс, смерть, снайпер, АТО, ВСУ
 
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