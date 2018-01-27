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Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
Один из главных критиков главаря "ДНР" Александра Захарченко – бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский хочет не только смены власти в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория), но и – новых территорий.
"Нужно понимать, что Россия никогда не пойдет на эскалацию, чтобы положить Украину на лопатки, инициативно. Поэтому надеяться, что мы сможем проводить политику на расширение территории и влияния без привязки к обстоятельствам в Украине наивно", - пишет Ходаковский,, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса") на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев.
Ходаковский отмечает, что пока остается "воевать и ждать".
"Имеет ли в этом контексте смысл суетиться на местном уровне со сменой лиц у руля? Имеет, - уверен террорист. - Во-первых, потому что ждать придется еще долго, а во-вторых - потому что от того, что мы строим у себя, зависит и то, как нас встретят там, куда мы стремимся. Хотя бы от линии фронта до границ областей. Мы же ведь не забыли случайно, что такую задачу с нас никто не снимал? Я не забыл, и я понимаю, что такая задача не решается лозунгами на билбордах и лечебными программами: люди там оценивают, что мы им понесем в случае нашего продвижения, в глобальном смысле. А нам предложить пока нечего. Значит нужно делать так, чтобы к тому времени, когда там обстоятельства созреют, тут у нас уже была здоровая и рабочая модель с потенциалом расширения ее на новое пространство. То, что мы имеем, расширению не подлежит – порвется".
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