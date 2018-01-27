Военный эксперт: Чтобы Донбасс получил миротворцев, войну нужно узаконить

27.01.2018 20:26

Для того, чтобы миротворческая миссия ООН была введена или хотя бы одобрена для введения на Донбасс, в украинском законодательстве должна быть четкая юридическая формулировка о войне или вооруженном конфликте. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.



"По вопросу миротворцев мы остались на месте, - заявил эксперт, комментируя принятый украинским парламентом 18 января закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". - Мы можем говорить, о чем угодно: о том, что завтра миротворцев дадут, о том, что мы назвали Россию страной-агрессором, оккупантом, как угодно. Но все наши декларативные лозунги ООН не примет никогда в жизни".



Жданов подчеркнул, что вооруженный конфликт должен быть официально закреплен в национальном законодательстве страны, претендующей на миротворческие войска ООН.



"Для ООН, чтобы применить в Устав ООН, нужны четкие формулировки и четкая юридическая позиция государства, а для получения миротворческой миссии нужно слово "война": или это будет "вооруженный конфликт", или "война". В любом случае – это должны быть боевые действия, официально зафиксированные", – поясняет эксперт.

Читайте также:

Миротворцы для Донбасса, оборонительное оружие и санкции для РФ: о чем Порошенко говорил с Тиллерсоном



Миротворцы для Донбасса: Москва начинает сдаваться?