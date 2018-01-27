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Архив - Донецкая область

Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация

27.01.2018 11:41
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Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация

В прифронтовой Авдеевке сегодня освобождали "заложницу".

Как передает AVDEEVKA.CITY, представители Авдеевского отделения полиции отработали оперативный план "Заложник". Спецоперация проходила в условиях, максимально приближенных к реальности. Цель учений - проверка боеготовности, отработка действий в экстремальных условиях и совершенствование взаимодействия между всеми подразделениями полиции.
По легенде террорист, пытаясь скрыться от правоохранителей, заблокировался в продуктовом магазине, захватив в заложники женщину, которая работала там продавцом.

По тревоге был поднят весь личный состав местной полиции. В течение часа вооруженные группы правоохранителей перекрыли возможные пути отхода преступника, блокировали подъезды. Был сформирован штурмовой отряд. Квадрат проведения операции было оцеплен, прохожие эвакуированы, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и бегства злоумышленника. На месте дежурили экстренные службы города.

Во время общения с переговорщиком преступник сообщил, что у него заложница и потребовал предоставить ему деньги, автотранспорт и "коридор" в оккупированную территорию. В случае невыполнения требований угрожал убить захваченную девушку.

Группа захвата штурмовала здание магазина, задержала преступника и освободили условную заложницу.

Напомним, что вчера подобные учения состоялись в Славянском районе, Краматорске, Мирнограде (бывший Димитров) и Дружковке.



Теги: Донбасс, Авдеевка, полиция, заложник, спецоперация
 
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