Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации

27.01.2018 19:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации

Сегодня, 27 января, после реабилитации в Киеве, на Донетчину вернулась Ольга Политова - жительница села Очеретино, недавняя пленница оккупантов Донбасса. На константиновском вокзале пленницу встретил заместитель председателя- руководитель аппарата облгосадминистрации Сергей Добряк.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в плен террористов женщина попала в конце 2015 года во время выполнения своих служебных обязанностей. 2 года тюрьмы вспоминает с ужасом, ведь все это время находилась под всесторонним давлением со стороны оккупантов.

В селе Очеретино, где живет переселенка из Донецка, для нее уже подготовили жилье. Сразу по возвращению, Ольга Политова сможет вернуться к своей работе.

Ольга Политова - уже шестая из 24 пленных, которые должны вернуться на родную Донецкую область. Каждому из таких людей областная государственная администрация предоставляет социальное сопровождение и финансовую поддержку.

Вскоре в Донецкую область должны вернуться еще 9 освобожденных из плена людей, которые сейчас находятся на реабилитации в Киеве



Теги: Донбасс, плен, Очеретино, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх