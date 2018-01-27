Жительница села Очеретино вернулась после плена и реабилитации

27.01.2018 19:17

Сегодня, 27 января, после реабилитации в Киеве, на Донетчину вернулась Ольга Политова - жительница села Очеретино, недавняя пленница оккупантов Донбасса. На константиновском вокзале пленницу встретил заместитель председателя- руководитель аппарата облгосадминистрации Сергей Добряк.



Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, в плен террористов женщина попала в конце 2015 года во время выполнения своих служебных обязанностей. 2 года тюрьмы вспоминает с ужасом, ведь все это время находилась под всесторонним давлением со стороны оккупантов.



В селе Очеретино, где живет переселенка из Донецка, для нее уже подготовили жилье. Сразу по возвращению, Ольга Политова сможет вернуться к своей работе.



Ольга Политова - уже шестая из 24 пленных, которые должны вернуться на родную Донецкую область. Каждому из таких людей областная государственная администрация предоставляет социальное сопровождение и финансовую поддержку.



Вскоре в Донецкую область должны вернуться еще 9 освобожденных из плена людей, которые сейчас находятся на реабилитации в Киеве