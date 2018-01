Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США

28.01.2018 10:25

Бывшая журналистка областной газеты "Донбасс" Алиса Сопова после начала вооруженного конфликта осталась в Донецке. А в конце 2016 года перебралась в Соединенные Штаты Америки.



Как сообщает издание dnews.dn.ua, после того, как редакция "Донбасса" вынуждена была покинуть оккупированный Донецк (2 июня 2014 года в редакцию пришли автоматчики оккупантов), Алиса осталась там работать фиксером (распространенное в журналистской среде обозначение наемного координатора на месте событий - фиксеры помогают приезжим журналистам организовать рабочий процесс в незнакомом регионе, в том числе обеспечивают их безопасность, условия проживания и передвижения).



"Я была фиксером, то есть, местным продюсером для иностранных СМИ. К примеру, в Донецк приезжает журналист или съемочная группа. Это, как правило, люди, у которых есть опыт освещения конфликтов, в том числе и военных. Но на месте они не ориентируются: куда ехать, где снимать, что происходит. Поэтому им нужен местный продюсер – фиксер, который будет переводить, поможет пройти аккредитацию, найти и договориться с людьми об интервью, – рассказала Алиса. – Впоследствии я узнала, на Западе есть мнение, что медиа-корпорации эксплуатирую фиксеров: платят им меньше, чем официальным сотрудникам, не страхуют их, зачастую даже не упоминают их в титрах или подписи, хотя они выполняют львиную долю работы. Однако я была в восторге от своей новой работы, ведь я зарабатывала несравнимо больше, чем донецкий журналист мог мечтать. А главное – у меня была возможность работать в самом центре событий, причем, с обеих сторон конфликта, что для меня очень важно".



За полтора года Сопова успела посотрудничать с испанской общественно-политической газетой El Pais, американским изданием New York Times, телеканалами Bloomberg и Al Jazeera. Вместе с иностранными коллегами Алиса побывала в горячих точках – в донецком аэропорту, Дебальцево, Иловайске.



"26 мая 2014 года. Я и журналистка New York Times были в центре Донецка, а нам от фотокорреспондента приходит sms, в котором всего два слова: "Bombing Airport". И мы сразу поехали туда. На перекрестке к гипермаркету "Метро" нас и других журналистов остановили украинские военные с автоматами и попросили уезжать. Все так и сделали, а мы решили поехать ко мне домой, ведь я жила совсем рядом с аэропортом, на улице Крупской, - вспоминает Сопова. - Так вот, сидим в саду, едим клубнику и тут над нами полетели вертолеты, началась стрельба, взрывы. Перебрались в дом. Но через время нашей коллеге понадобилось вернуться в центр, и мы стали думать, как выбираться оттуда. У нас была красная машина. Мы вначале думали взять белые простыни и привязать к машине, чтобы показать, что мы гражданские и по нам не нужно стрелять. В итоге отказались от этой идеи и просто поехали медленно, с опущенными стеклами. Ближе к Путиловскому мосту увидели в посадке целый отряд военных. Мы едем, а они на нас смотрят и провожают автоматами, дула которых направлены на нашу машину. Переехав через мост, вздохнули с облегченьем".



По словам журналистки, это был первый в ее жизни случай, когда она оказалась в зоне боевых действий.



"Но со временем привыкаешь и учишься замечать не только собственный страх, но и обычные человеческие проявления среди ужаса – это мне кажется самым интересным. Например, однажды мы с командой New York Times были в Дебальцево в один из последних дней, когда Украина еще контролировала этот город. Едем по совершенно безлюдной улице, и только возле наливайки толпа. Все пьют. Страх заливают. Мы туда заходим, а к нам мужики сразу тащат своего собутыльника и говорят, мол, посмотрите, он единственный среди нас проукраинский. Повозмущались и продолжили пить", – продолжает Алиса.



Летом 2015 года она вместе со своей коллегой из Британии Анастасией Тейлор-Линд начали проект #WelcomeToDonetsk. Девушки рассылают адресатам по всему миру открытки с видами Донецка, на которых пишут имена и даты погибших в войне на востоке Украины с обеих сторон, без различия их политических предпочтений.



Алиса и Анастасия считают это альтернативной формой журналистики: если война в телевизоре уже давно не вызывает ни у кого никаких эмоций, то открытка, которая пришла лично к тебе, с именем конкретного человека, заставляет задуматься о жизни и смерти, и вооруженный конфликт на другой стороне планеты внезапно становится личным переживанием. Многие из тех, кто получил открытки, признаются, что это стало для них сильным и необычным эмоциональным опытом.



Благодаря сотрудничеству с Анастасией Тейлор-Линд бывшая сотрудница "Донбасса" узнала о годичной программе для журналистов Nieman Fellowship в Гарвардском университете.



В августе 2016 года Алису пригласили в США. Данная программа функционирует с 1938 года, но Алиса стала первой украинкой в ее истории.



"Написала мотивационное письмо о своем опыте войны – и личном, и профессиональном, о том, как сложно и интересно работать с обеих сторон конфликта и стремиться сохранить объективность, в то время как журналистика с обеих сторон стремительно превращается в военную пропаганду, и от тебя требуют немедленно определиться – за белых ты или за красных", – рассказала она.



Пока Алиса учится в Америке, ее дом возле аэропорта потрошат мародеры. В первый визит вынесли только кальян, телевизор и набор фишек для покера. А сейчас, когда приезжала в январе, увидела, что уже даже унитаз сорван.



Когда программа закончилась, журналистка решила остаться в Америке. Тем более, в университетском городке Кембридж она повстречала свою любовь.



"Я работаю в Гарвардском институте исследования России и Евразии. Провожу исследования того, как медиа освещают конфликт на Донбассе, - рассказывает Сопова. - А так же поступаю в аспирантуру. Там такая система, что надо подаваться сразу в 10-15 вузов, потому как везде очень высокий конкурс. Лично я подала документы в 14 учебных заведений. О результатах будет известно в марте. Если все получится, то в Америке я останусь еще на 7 лет – столько мне придется учиться в аспирантуре. Я подаюсь на антропологию, там большой упор делается на полевые исследования. И если все получится, то у меня будет возможность приехать в Украину на год для исследования, т.к. моя тема – влияние деиндустриализации на культуру рабочего класса Донбасса. Хочу проводить это исследование, как на украинских, так и на неподконтрольных территориях".



Сейчас Алиса готовится к двухнедельной поездке по Донбассу с испанским фотокорреспондентом. А уже в начале марта в Гарвардском университете выступит на тему "Прописка – как инструмент дискриминации в Украине".



"Там я, по большому счету, единственный человек, который представляет людей из Донбасса. И тех, кто остался на неподконтрольных территориях, и тех, кто уехал, но в своей стране лишен гражданский прав, в частности права голоса на выборах", – отметила 30-летняя журналистка.

