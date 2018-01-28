Часть Макеевки отключат от газа

28.01.2018 07:16

29 января, с 09:00 до 14:00, в части Горняцкого района оккупированной Макеевки (Донетчина) не будет газа.



Сообщается, что в связи с врезкой газопровода низкого давления по ул. Славского, д. 74, будут отключены следующие адреса: ул. Славского, д. 66, 72 (частный сектор).