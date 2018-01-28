Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"

28.01.2018 19:15

Сегодня, 28 января, в Краматорске состоялся второй отборочный тур вокального конкурса "Яскраві діти України" (в рамках международного фестиваля San-Remo Junior-2018).



Для участия в конкурсе в Краматорск приехали свыше ста вокалистов из Константиновки, Славянска, Мирнограда, Дружковки, Добропольского района, Донецка, Светлодарска, Лимана, Мангуша, Мариуполя, Доброполья, Былбасовки, Славянского и Волновахского районов, с. Ольгинки, с. Вольного, Опытного (Бахмутский р-н), Родинского (Покровский р-н), Торецка, Покровска.



"Даша Реброва, г. Донецк, 8 лет. Вышла в финал конкурса "Яскраві діти України", – сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз. - А еще порадовал тот факт, что практически все песни исполнялись на украинском и английском".