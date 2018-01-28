- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"
Сегодня, 28 января, в Краматорске состоялся второй отборочный тур вокального конкурса "Яскраві діти України" (в рамках международного фестиваля San-Remo Junior-2018).
Для участия в конкурсе в Краматорск приехали свыше ста вокалистов из Константиновки, Славянска, Мирнограда, Дружковки, Добропольского района, Донецка, Светлодарска, Лимана, Мангуша, Мариуполя, Доброполья, Былбасовки, Славянского и Волновахского районов, с. Ольгинки, с. Вольного, Опытного (Бахмутский р-н), Родинского (Покровский р-н), Торецка, Покровска.
"Даша Реброва, г. Донецк, 8 лет. Вышла в финал конкурса "Яскраві діти України", – сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз. - А еще порадовал тот факт, что практически все песни исполнялись на украинском и английском".
Теги: Донбасс, Краматорск, дети, конкурс, культура
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК18:00
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- Польский премьер задался вопросом: Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине?18:15
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Переселенцам создают проблемы
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания