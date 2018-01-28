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Архив - Донецкая область

Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"

28.01.2018 19:15
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Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"

Сегодня, 28 января, в Краматорске состоялся второй отборочный тур вокального конкурса "Яскраві діти України" (в рамках международного фестиваля San-Remo Junior-2018).

Для участия в конкурсе в Краматорск приехали свыше ста вокалистов из Константиновки, Славянска, Мирнограда, Дружковки, Добропольского района, Донецка, Светлодарска, Лимана, Мангуша, Мариуполя, Доброполья, Былбасовки, Славянского и Волновахского районов, с. Ольгинки, с. Вольного, Опытного (Бахмутский р-н), Родинского (Покровский р-н), Торецка, Покровска.

"Даша Реброва, г. Донецк, 8 лет. Вышла в финал конкурса "Яскраві діти України", – сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз. - А еще порадовал тот факт, что практически все песни исполнялись на украинском и английском".



Теги: Донбасс, Краматорск, дети, конкурс, культура
 
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