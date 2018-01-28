Ходаковский о Захарченко: Что он выберет: позор, или борьбу?

28.01.2018 06:44

Один из главных критиков главаря "ДНР" Александра Захарченко на предстоящих "выборах" в ОРДО – бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский – посочувствовал своему оппоненту.



"Захарченко попал в непростое положение: не дать мне баллотироваться - это в глазах всех признать свое поражение и продемонстрировать страх за результат, выдав свою неуверенность. Тогда каждый сможет ткнуть ему в лицо, что он банально испугался конкуренции, а я так просто буду его презирать, - заявил Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев. - Дать мне возможность баллотироваться - это перечеркнуть всю его работу последних лет в попытке стереть нас и даже саму память о нас".



Ходаковский считает, что "легальные способы политической борьбы", которые он надеется обрести "в условиях выборов", дадут "возможность усилить наши позиции многократно, независимо от результата голосования".



"Что он выберет: позор, или борьбу? – задается вопросом оппонент Захарченко, отмечая, что есть еще третий вариант - риск. - Тяжело парню, понимаю. Даже сочувствую. Приятно, когда голова кипит не у тебя, а ты всего лишь наблюдатель. Наше же ведь дело какое? Когда ты зажат в угол - только вперед!"

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