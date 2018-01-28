Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию

28.01.2018 14:05

В Покровске (бывший Красноармейск) и Покровском (бывший Красноармейский) районе подконтрольной части Донецкой области зафиксировано семь случаев заболевания корью.



Как сообщает ddk.dn.ua, заболевшие – дети и взрослые. "Состояние пациентов стабильное. Они получают лечение в условиях амбулатории", – сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Покровского ЦПМСП Елена Градец.



Медик подчеркнула, что в амбулаториях продолжается бесплатная вакцинация и ревакцинация детей и подростков до 18 лет. По ее словам, покровчане делают прививки охотно - даже пришлось заказать 500 дополнительных доз вакцины.



Напомним, что корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Корь грозит осложнениями – пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга – энцефалитом, потерей зрения, а также может привести к инвалидности и смерти.