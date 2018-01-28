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Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию
В Покровске (бывший Красноармейск) и Покровском (бывший Красноармейский) районе подконтрольной части Донецкой области зафиксировано семь случаев заболевания корью.
Как сообщает ddk.dn.ua, заболевшие – дети и взрослые. "Состояние пациентов стабильное. Они получают лечение в условиях амбулатории", – сообщила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Покровского ЦПМСП Елена Градец.
Медик подчеркнула, что в амбулаториях продолжается бесплатная вакцинация и ревакцинация детей и подростков до 18 лет. По ее словам, покровчане делают прививки охотно - даже пришлось заказать 500 дополнительных доз вакцины.
Напомним, что корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Корь грозит осложнениями – пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга – энцефалитом, потерей зрения, а также может привести к инвалидности и смерти.
Теги: Донбасс, здоровье, вакцина, корь
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