Из Донецка выстроилась огромная очередь

28.01.2018 12:24

Сегодня, 28 января, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. По данным соцсетей, особенно большие очереди наблюдаются со стороны Донецка в сторону Курахово.



Как сообщает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей

9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-00 Из Донецка в сторону Курахово машин до спуска с моста. Льготы 10 машин. Пеших много. На нуле в сторону Курахово машин нет. Пеших очень много.... Человек 400

10-00 Марьинка в Донецк сейчас машин 20



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-00 Новотроицк на Донецк машин 30. Еленовка на Донецк 15.

Перлына на выезд до 1го туалета.

Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации

Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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