- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины15:22
- В Киеве вспомнили "киборгов" Донецкого аэропорта14:58
- В Донецкой области спасли собаку из ледяной воды14:18
- Испуганные вспышкой кори жители Донетчины массово идут на вакцинацию14:05
- В районе Горловки украинским военным противостоят наемники: появилось видео13:49
Из Донецка выстроилась огромная очередь
Сегодня, 28 января, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. По данным соцсетей, особенно большие очереди наблюдаются со стороны Донецка в сторону Курахово.
Как сообщает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 Из Донецка в сторону Курахово машин до спуска с моста. Льготы 10 машин. Пеших много. На нуле в сторону Курахово машин нет. Пеших очень много.... Человек 400
10-00 Марьинка в Донецк сейчас машин 20
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 Новотроицк на Донецк машин 30. Еленовка на Донецк 15.
Перлына на выезд до 1го туалета.
Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации
Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.
Читайте также:
Как штурмовали линию разграничения: появились свежие данные
В КПВВ "Майорск" задержали возможного члена НВФ
Теги: Донбасс, очередь, пункты пропуска, КПВВ
- Что творится на пунктах пропуска: данные Донбасс SOS, пограничников и соцсетей
- Шокирующие данные о пунктах пропуска на Донбассе
- Что творилось сегодня утром на пунктах пропуска
- Ситуация в пунктах пропуска 8 января: пассажиро-транспортный поток уменьшается
- Ситуация на пунктах пропуска: штурм и пустота "Марьинки", осада "Новотроицкого"
- На пунктах пропуска - кошмар: данные Донбасс SOS, пограничников и соцсетей
- Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК18:00
- В ОРЛО погибает "Призрак" покойного боевика Мозгового17:45
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение16:39
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- У Станицы Луганской – взрыв и стрельба15:35
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины15:22
- Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК18:00
- В ОРЛО погибает "Призрак" покойного боевика Мозгового17:45
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
- Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение16:39
- В России в ходе "Забастовки избирателей" задержаны сотни человек16:24
- Мариуполь рвется в "Лигу Смеха"16:03
- В Доброполье устроили "мозговой штурм"15:48
- У Станицы Луганской – взрыв и стрельба15:35
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- Переселенцам создают проблемы
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания