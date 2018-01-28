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Архив - Донецкая область

Из Донецка выстроилась огромная очередь

28.01.2018 12:24
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Из Донецка выстроилась огромная очередь

Сегодня, 28 января, все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. По данным соцсетей, особенно большие очереди наблюдаются со стороны Донецка в сторону Курахово.

Как сообщает Донбасс SOS, пользователи соцсетей комментируют ситуацию следующим образом (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей
9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-00 Из Донецка в сторону Курахово машин до спуска с моста. Льготы 10 машин. Пеших много. На нуле в сторону Курахово машин нет. Пеших очень много.... Человек 400
10-00 Марьинка в Донецк сейчас машин 20

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-00 Новотроицк на Донецк машин 30. Еленовка на Донецк 15.
Перлына на выезд до 1го туалета.
Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
Нет информации

Напомним, что воскресное утро в очередях у контрольных пунктов въезда-выезда вблизи линия разграничения на Донбассе встречали 405 авто.

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Теги: Донбасс, очередь, пункты пропуска, КПВВ
 
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