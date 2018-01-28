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Кто будет платить за разрушенный Донбасс?
Представитель Украинской Хельсинкской группы по правам человека Алина Павлюк считает, что Украина сняла с себя ответственность за нанесенный ущерб боевыми действиями на Донбассе, приняв закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".
"С момента принятия закона №7163 Украина полностью сняла с себя ответственность. Там прямо прописано, что за все разрушения ответственна исключительно Российская Федерация, поэтому подобный механизм, который был по разрушенному имуществу, когда иски против Украины подавались в национальные суды, что позволяло законодательство по борьбе с терроризмом, то сейчас если мы не будем говорить о рамках АТО, а будем смотреть на нормы закона №7163, мы о таком механизме уже не можем говорить", – заявила Павлюк в интервью Ukrlife.TV.
По ее словам, единственным реальным путем добиться компенсации ущерба пострадавшие от боевых действий граждане Украины теперь могут только в Европейском суде по правам человека.
"Гражданин может обратиться в какой-то международный судебный орган, в частности, в Европейский суд по правам человека, где сейчас значительное число жалоб по Донбассу. По состоянию на прошлый год – 4 тыс. индивидуальных жалоб было в ЕСПЧ только в контексте ситуации на востоке Украины, совершенно разные нарушения, и мы допускаем, что число исков уже значительно больше", – сказала Павлюк.
При этом она добавила, что Европейский суд по правам человека сейчас очень загружен, подавать в него иски напрямую, без судебных решений украинских судов, которые Россия все равно не будет исполнять, можно, но положительной судебной практики по этому вопросу нет.
"В идеале должны быть исчерпаны средства национальной защиты, но вопрос в том, есть ли они и существуют ли они. Да, этим законом прописано, что человек освобождается от уплаты судебного сбора при обращении с иском против России в национальные суды Украины. Но судебная практика, которая сейчас есть по этому вопросу довольно сомнительная и не соответствует нормам международного права", – отметила правозащитница.
Напомним, что 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.
19 января депутаты от "Оппозиционного блока" заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Предположительно, этот проект не найдет должной поддержки, после чего закон №7163 будет подписан председателем ВР и передан на подпись президенту Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, суд, разрушения
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