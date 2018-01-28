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Министр назвал главные компоненты "донбасского закона"
Во время рабочего визита в Покровск (бывший Красноармейск, что на Донетчине) министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш назвал важнейший места резонансного "закона о Донбассе".
Как отмечает ddk.dn.ua, глава МинВОТ, характеризуя принятый 18 января парламентом закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (его еще называют "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса"), выделил 3 компонента:
"Наибольший или дискуссионный - это сугубо военная организация и управление в пределах этих территорий. И там очень четко выписаны новые системы, как осуществляется руководство и управление в сфере военной и сфере безопасности. В соответствии с тем - права военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и так далее.
Вторая часть - это политическая. Признание законом агрессора и целый ряд вопросов, ссылка на Устав ООН и так далее.
Третья часть - это непосредственно интеграционные усилия или направления, по которым должно быть коммуникация между людьми, которые проживают на подконтрольной территории и на неподконтрольной. В этой статье предусмотрено, что надо сохранять социально-экономические, культурные и другие связи между гражданами, которые, к сожалению, оказались по обе стороны линии соприкосновения. Также в этом законодательстве по реинтеграции предусмотрено, что два вида документов могут быть признаны государством Украина - это документ, удостоверяющий факт рождения и смерти, но процедура еще не определена в законе, как это должно быть. И также две ссылки на необходимость Кабинета Министров утвердить порядок пересечения, перемещения товаров через линию соприкосновения. Речь о грузы, запрещенные по решению Совета нацбезопасности, не идет. Потому что на той стороне предприятия захвачены. Мы же не можем иметь отношения с захватчиками и рейдерами, фактически организованными преступными группировками. Поэтому для граждан будет сохранена возможность перевозить товары, но в законе есть ссылка, что Кабинет Министров утвердить это постановление. Также есть определенная процедура согласования военными и Службой Безопасности, но, к сожалению, мы не видели окончательную редакцию закона".
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Теги: Украина, Донбасс, закон, министр, деоккупация, реинтеграция
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