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Архив - Донецкая область

Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса

28.01.2018 20:17
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Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса

Как сообщает БФ "Право на защиту", на этой неделе состоялось очередная встреча рабочей группы Минсоцполитики Украины по вопросам разработки нормативно-правовых актов и методической базы в сфере социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Рабочая группа работает над совершенствованием Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (этот Порядок был утвержден соответствующим постановлением Правительства №268 от 5 апреля 2017 года).

"Первые предложения к проекту акта были предоставлены экспертами из неправительственных организаций еще в январе 2017 года, - сообщила Ксения Карагяур, правовой аналитик БФ" Право на защиту". - Но в апреле акт, содержащий значительные недостатки, было принято без учета критических замечаний общественности. Как следствие, в 2017 году только 6 детей получили соответствующий статус".

Представители Минсоца в очередной раз пообещали рассмотреть предложения общественности и завершить работу над изменениями в самые сжатые сроки.



Теги: Украина, Донбасс, дети, конфликт, Минсоцполитики
 
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