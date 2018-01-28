- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Волкер: Конфликт на Донбассе начался с гибридной войны, с вторжения России в Украину17:14
- На Донетчине нашли юную беглянку, которая уже два года не ходит в школу16:49
Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса
Как сообщает БФ "Право на защиту", на этой неделе состоялось очередная встреча рабочей группы Минсоцполитики Украины по вопросам разработки нормативно-правовых актов и методической базы в сфере социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Рабочая группа работает над совершенствованием Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (этот Порядок был утвержден соответствующим постановлением Правительства №268 от 5 апреля 2017 года).
"Первые предложения к проекту акта были предоставлены экспертами из неправительственных организаций еще в январе 2017 года, - сообщила Ксения Карагяур, правовой аналитик БФ" Право на защиту". - Но в апреле акт, содержащий значительные недостатки, было принято без учета критических замечаний общественности. Как следствие, в 2017 году только 6 детей получили соответствующий статус".
Представители Минсоца в очередной раз пообещали рассмотреть предложения общественности и завершить работу над изменениями в самые сжатые сроки.
Теги: Украина, Донбасс, дети, конфликт, Минсоцполитики
- "Война коснулась души" - строки из письма школьников на фронт (ВИДЕО)
- Политолог: Украину и Россию ожидает длительный кровоточащий конфликт
- Кремль приступает к этапу легализации оккупированных территорий Донбасса- политолог
- Возрождение Донбасса: надежда на детей
- В Украине задержали двух админов "групп смерти"
- Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Боевики ОРЛО "назначили" себя в СЦКК18:00
- В ОРЛО погибает "Призрак" покойного боевика Мозгового17:45
- Важно для Донбасса: всё о правилах перевозки через линию соприкосновения20:35
- Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса20:17
- Волкер о Донбассе: Те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия19:57
- Украинцы хотят мирного разрешения конфликта на Донбассе, но не любой ценой19:37
- Девочка из Донецка пробилась в финал конкурса "Яскраві діти України"19:15
- Украинский министр настаивает на открытии еще одного КПВВ в зоне АТО19:00
- Порошенко рассказал о ленте "Миф", посвященной погибшему в зоне АТО оперному певцу18:42
- Маты, ругань, дубинки и завоз из России: как "русская весна" пришла в Донецк18:30
- Польский премьер задался вопросом: Что произойдет, если российская армия будет маршировать по всей Украине?18:15
- С донбасского фронта пришли отличные новости18:03
- Это должны знать все переселенцы17:31
- Бывшая журналистка "Донбасса" побывала в эпицентре войны и перебралась в США10:25
- Каву не варто заварювати окропом18:37
- Опасные последствия стресса18:12
- Погана новина для любителів солодкого: шоколад зникне до 2050 року15:02
- Укрепляем иммунитет зимой: пять народных методов13:45
- Ученые назвали ожирение заразным заболеванием 09:33
- Медики раскрыли всю правду о замороженных овощах09:02
- Игнорируйте людей, которые все время жалуются, они отбирают вашу энергию08:25
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей08:11
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Захарченко конец? Россия создает новый "отряд смерти" на Донбассе
- Переселенцам создают проблемы
- В Донецке нашли «Пик Водафона»
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания