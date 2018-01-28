Минсоцполитики тянет с важным решением для детей Донбасса

28.01.2018 20:17

Как сообщает БФ "Право на защиту", на этой неделе состоялось очередная встреча рабочей группы Минсоцполитики Украины по вопросам разработки нормативно-правовых актов и методической базы в сфере социальной защиты детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.



Рабочая группа работает над совершенствованием Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов (этот Порядок был утвержден соответствующим постановлением Правительства №268 от 5 апреля 2017 года).



"Первые предложения к проекту акта были предоставлены экспертами из неправительственных организаций еще в январе 2017 года, - сообщила Ксения Карагяур, правовой аналитик БФ" Право на защиту". - Но в апреле акт, содержащий значительные недостатки, было принято без учета критических замечаний общественности. Как следствие, в 2017 году только 6 детей получили соответствующий статус".



Представители Минсоца в очередной раз пообещали рассмотреть предложения общественности и завершить работу над изменениями в самые сжатые сроки.